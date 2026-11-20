Избавиться от старомодных люстр, освежить ремонт и установить современную бытовую технику — такие изменения могут поднять стоимость аренды квартиры на 10–15 тысяч рублей в месяц. Причём речь идёт не об элитном жилье, а об обычных однушках эконом- и комфорт-класса. Об этом Life.ru рассказал независимый риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков.

По наблюдениям специалиста, арендные ставки продолжают расти даже в сегменте так называемого «убитого эконома». Примерно в 80% случаев, с которыми он сталкивается, владельцы получают за жильё больше, чем раньше. Причём повышаются не только цены в объявлениях, но и суммы, которые арендаторы действительно готовы платить.

Однако вместе с ценами выросли и запросы квартиросъёмщиков. По оценке Солдатенкова, стоимость аренды в отдельных случаях увеличилась в два-три раза по сравнению с прежними уровнями. Поэтому жильё без ремонта, мебели и встроенной техники всё чаще остаётся без внимания. Даже привлекательная цена не всегда способна убедить человека заселиться в практически пустую квартиру.

Чтобы выставить недвижимость дороже, эксперт советует начать с косметического ремонта и профессиональной уборки. Особое внимание стоит уделить ванной комнате и туалету — сантехника должна быть белоснежной, а помещения идеально чистыми. Не менее важны современная входная дверь, аккуратная отделка и отсутствие устаревших элементов интерьера.

И никаких колхозных люстр, висящих на 3 метра с потолка. Иван Солдатенков Независимый риелтор, эксперт по недвижимости:

Следующий шаг — обновление кухни и бытовой техники. По словам риелтора, арендаторы готовы платить больше за квартиры со встроенным кухонным гарнитуром, индукционной варочной панелью, современным духовым шкафом и посудомоечной машиной. При этом всё оборудование должно быть полностью исправным.

Дополнительным преимуществом станут встроенные фильтры очистки воды и измельчители пищевых отходов. Впрочем, без этих устройств вполне можно обойтись. Как объяснил эксперт, такие детали позволяют немного увеличить арендную плату и быстрее найти жильцов, но решающую роль всё же играют состояние ремонта, чистота и наличие современной техники.

Солдатенков привёл пример обычной однокомнатной квартиры в «бабушкином» состоянии, которую можно сдавать за 35–40 тысяч рублей в месяц. По его оценке, аналогичное жильё в том же доме, но после косметического обновления, с хорошей мебелью и необходимой техникой, уже может приносить владельцу 50–55 тысяч рублей. Таким образом, разница способна составить около 15 тысяч рублей ежемесячно. При этом конкретная прибавка зависит от состояния квартиры и ситуации на местном рынке.

Ранее Life.ru рассказывал об изменении ситуации на рынке долгосрочной аренды к ноябрю. Эксперты отмечали, что высокий сезон в 2026 году оказался спокойнее прошлогоднего, а увеличение предложения усилило конкуренцию между собственниками. При этом качественные квартиры экономкласса с хорошей транспортной доступностью по-прежнему пользовались спросом. Впоследствии Life.ru опубликовал прогноз стоимости съёмного жилья на декабрь. Специалисты предупредили о сезонном снижении активности арендаторов и возможных скидках на квартиры, которые долго не удаётся сдать. При этом наиболее востребованные объекты могут сохранить прежние ставки.