Никаких скандалов и уговоров: Как вести себя, если супруг равнодушен к вере

Ситуация, когда один из супругов верующий, а другой — равнодушен к вере или даже негативно к ней относится, знакома многим семьям. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru объяснил, как вести себя в такой ситуации.

Обращение к вере — это глубоко личный процесс, и насилие здесь не поможет. Святые отцы учат: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Это значит, что главное оружие в такой ситуации — не слова и уговоры, а личный пример, смирение и, конечно, молитва. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам пишет: «Неверующий муж освящается женою верующею». В православном толковании этот стих не означает, что неверующий человек автоматически становится верующим благодаря супругу. Речь, в частности, идёт об отношении к браку, в котором один из супругов исповедует христианскую веру.

Иванов призывает не требовать от супруга немедленного изменения, не устраивать скандалы и не упрекать его за неверие.

«Это лишь оттолкнет его. Нужно молиться о его вразумлении и покаянии. Можно обращаться к святым, которые сами прошли через такие ситуации: к праведному Иоанну Кронштадтскому, к преподобному Силуану Афонскому, к святителю Николаю Чудотворцу. Есть и особые молитвы о неверующих супругах. Но самое действенное — это ваша собственная жизнь по вере. Когда муж или жена видят, что ваша вера делает вас добрее, терпеливее, милосерднее, это производит гораздо большее впечатление, чем любые слова», — пояснил Иванов.

Преподобный Силуан Афонский говорил: «Если у вас есть неверующий муж или жена, молитесь Богу, но не старайтесь убедить их словами, потому что они не поверят. Но молитесь усердно, и Господь Сам коснется их сердца».

Приглашайте супруга в храм, но без навязчивости. Рассказывайте о вере, но не в форме поучений, а в форме личного свидетельства: «Я почувствовал это», «Мне это помогло». И, конечно, никогда не теряйте надежды. Известны случаи, когда через долгие годы молитв и терпения сердца, казавшиеся каменными, оттаивали.

«Главное — не осуждать, не раздражаться и не впадать в отчаяние. Будьте светом для своего супруга, и тогда, возможно, он увидит в вас Христа», — заключил Иванов.

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