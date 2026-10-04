«Никаких усилий»: В Госдуме раскрыли важнейший фактор достойной пенсии

Работа по трудовому договору с самого начала карьеры — главное условие формирования достойной пенсии, рассказала в интервью «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, официально оформлять стоит даже первые подработки. При этом важно следить, чтобы работодатель перечислял все положенные страховые взносы, именно за их счёт формируется будущая пенсия.

«Если хорошая заработная плата, пенсия формируется из белых взносов. Это не требует никаких усилий со стороны работающего», — пояснила депутат.

Проверять накопленные пенсионные коэффициенты можно в личном кабинете на сайте СФР. Если ожидаемая сумма выплат не устраивает, парламентарий посоветовала обратить внимание на программу долгосрочных сбережений, которая предусматривает софинансирование со стороны государства.

Кстати, увеличить будущую страховую пенсию может вторая официальная работа. Однако за год можно получить не больше десяти пенсионных коэффициентов. Если основной заработок уже обеспечивает этот максимум, подработка дополнительных баллов не принесёт.