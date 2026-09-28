Российских пенсионеров предупредили о неочевидной причине приостановки выплат

Приостановка пенсионных выплат из-за длительного неполучения денег не означает, что назначенная сумма сгорает. Перечисления можно возобновить по заявлению пенсионера, рассказал преподаватель университета «Синергия», юрист Антон Палюлин.

Основанием для такой паузы может стать ситуация, когда человек не получает пенсию шесть месяцев подряд. Как пояснил специалист, это предусмотренная законодательством процедура, которая носит технический характер и помогает поддерживать актуальность баз данных.

Механизм построен с учётом социальной защиты граждан: назначенные деньги сохраняются, а для восстановления выплат достаточно подать соответствующее заявление. Эти вопросы регулирует федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Порядок возобновления закреплён в части 3 статьи 24 этого документа, уточнил собеседник RT.

Ранее россиянам объяснили, как трудоустройство влияет на пенсионные выплаты. Работа сама по себе не отменяет обычную страховую пенсию по старости, однако дополнительный заработок может повлиять на отдельные пособия и льготы.