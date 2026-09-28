Пенсионерам-льготникам напомнили о праве изменить набор соцуслуг до 1 октября

Пенсионеры из числа федеральных льготников могут до 1 октября 2026 года изменить форму получения набора социальных услуг на следующий год. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет пересмотреть действующий вариант, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, такое право есть у получателей ежемесячной денежной выплаты. Среди них — люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации и члены семей погибших военнослужащих. Набор включает лекарства и медицинские изделия по рецептам, санаторную путёвку при наличии показаний, поездки на пригородных поездах и проезд к месту лечения.

«Каждую часть можно сохранить в натуральной форме либо заменить денежным эквивалентом, который включат в ежемесячную выплату», — пояснил парламентарий в интервью RT.

Отказаться от услуг или возобновить их получение можно через «Госуслуги», клиентскую службу СФР либо МФЦ. При личном обращении потребуется паспорт. Если заявление подаёт представитель, ему также нужны собственный паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

При электронной подаче предъявлять бумажные подтверждения не требуется. Изменения вступят в силу 1 января 2027 года и будут действовать до следующего заявления. Если нынешний порядок устраивает пенсионера, он сохранится автоматически, заключил депутат.

Кстати, с 1 октября военные пенсии в России увеличат на 4%. Индексация затронет бывших военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Перерасчёт проведут автоматически, обращаться за прибавкой отдельно не нужно.