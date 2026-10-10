Никите Симоняну — 100: как легенда «Спартака» стала символом целой футбольной эпохи Оглавление Когда родился Никита Симонян Почему Никита Симонян — легенда «Спартака» Сколько голов Никита Симонян забил за «Спартак» Олимпиада-1956: Симонян получил золото и хотел отдать медаль Стрельцову Симонян забил первый гол сборной СССР на чемпионатах мира Тренер Симонян: два чемпионства со «Спартаком» и главная сенсация с «Араратом» «Золотой дубль»: фильм о Симоняне вышел в год его столетия Последний день рождения Никиты Симоняна Чем Никита Симонян вошёл в историю футбола Коротко: Никита Симонян — главные факты FAQ 12 октября 2026 года — 100 лет со дня рождения Никиты Симоняна. Рекорды «Спартака», золото Олимпиады-1956, первый гол СССР на ЧМ и «Арарат»-73. Никита Симонян в молодости и спустя десятилетия — легенда «Спартака» прожил почти век и оставил огромный след в истории отечественного футбола. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев, Л. Беляев

12 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Никиты Симоняна — олимпийского чемпиона, рекордсмена московского «Спартака», капитана сборной СССР и тренера легендарного «Арарата»-73. До векового юбилея Никита Павлович не дожил 323 дня: он умер 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. За почти восемь десятилетий в большом футболе Симонян успел стать человеком сразу нескольких эпох — от послевоенных чемпионатов СССР до современной России.

Его имя осталось не только в старых протоколах. Симонян до сих пор числится лучшим бомбардиром «Спартака» по официальной статистике Российского футбольного союза, забил первый мяч сборной СССР на чемпионатах мира, стал олимпийским чемпионом, выигрывал титулы уже как тренер и десятилетиями работал в руководстве российского футбола.

Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года — об этом Life.ru сообщал отдельно.

Когда родился Никита Симонян

Никита Павлович Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. Детство будущего футболиста прошло в Сухуми, где он начал заниматься футболом. Его первым тренером стал Шота Ломинадзе. В большой футбол Симонян вошёл уже после Великой Отечественной войны: в 1946 году перебрался в Москву и начал выступать за московские «Крылья Советов».

Когда после сезона 1948 года команду расформировали, нападающего звали в «Торпедо». Но Симонян выбрал другой московский клуб — решение, определившее всю его дальнейшую карьеру.

В 1949 году Никита Симонян стал игроком «Спартака».

И уже в первый сезон за красно-белых забил 26 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Почему Никита Симонян — легенда «Спартака»

Никита Симонян на стадионе «Спартака» — с красно-белым клубом он был связан как футболист, тренер и одна из главных легенд команды. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Для современного болельщика масштаб Симоняна проще всего объяснить одной цифрой: 160 голов за «Спартак».

Именно столько указывает официальный профиль РФС и исторические материалы клуба. Этот результат остаётся рекордным для красно-белых.

Причём Симонян забивал в эпоху, когда футбольный календарь был заметно короче современного. В чемпионате СССР 1950 года он отличился 34 раза. Тогда это стало рекордом первенства страны, который продержался 35 лет — до сезона-1985, когда Олег Протасов забил 35 мячей. Для самого «Спартака» результат Симоняна в 34 гола за чемпионат остаётся уникальным.

Всего со «Спартаком» Симонян четырежды становился чемпионом СССР — в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, а также дважды выигрывал Кубок страны — в 1950-м и 1958-м. Три раза он становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Для клуба он оказался значительно больше выдающегося форварда. После завершения игровой карьеры Симонян вернулся на спартаковскую скамейку уже тренером и ещё дважды сделал команду чемпионом страны — в 1962 и 1969 годах.

Сколько голов Никита Симонян забил за «Спартак»

Здесь есть небольшой статистический нюанс, который важно не потерять при публикации.

РФС и исторические материалы «Спартака» указывают 160 голов Симоняна за красно-белых.

Олимпиада-1956: Симонян получил золото и хотел отдать медаль Стрельцову

Одна из самых известных историй о Симоняне произошла на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.

Сборная СССР добралась до финала, где встретилась с Югославией. Симонян вышел в стартовом составе, а единственный гол забил Анатолий Исаев — Советский Союз победил 1:0 и впервые стал олимпийским чемпионом по футболу.

Но тогда действовали другие правила: олимпийские медали получили только футболисты, вышедшие на поле в решающем матче. Эдуард Стрельцов, много игравший на пути к финалу, в состав на последнюю встречу не попал и золота первоначально не получил.

После финала Симонян предложил Стрельцову свою медаль.

Тот отказался. Сам Симонян позднее вспоминал слова молодого форварда: у него ещё будет время побеждать, тогда как для старшего партнёра эта Олимпиада могла стать последней.

Эпизод стал одной из историй, которые пережили сам турнир и превратились в часть футбольного мифа о поколении Яшина, Нетто, Стрельцова и Симоняна.

Симонян забил первый гол сборной СССР на чемпионатах мира

Сборная СССР по футболу в 1958 году. Никита Симонян, выделенный на снимке, стал автором первого гола советской команды в истории чемпионатов мира. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Через два года после Мельбурна произошло ещё одно историческое событие.

8 июня 1958 года сборная СССР впервые сыграла в финальной части чемпионата мира. Соперником была Англия, матч в Гётеборге закончился со счётом 2:2.

Уже в начале встречи Никита Симонян открыл счёт.

Так он стал автором первого гола сборной СССР в истории чемпионатов мира.

На турнире Симонян также носил капитанскую повязку. Советская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту — сборной Швеции. А в одном из матчей группового этапа Симонян встретился на поле с 17-летним Пеле, который через несколько недель впервые станет чемпионом мира.

За сборную СССР Симонян в общей сложности провёл 20 матчей и забил десять голов.

Тренер Симонян: два чемпионства со «Спартаком» и главная сенсация с «Араратом»

Игровая карьера закончилась в 1959 году, но из футбола Симонян не ушёл.

Он дважды возглавлял «Спартак» — в 1960–1965 и 1967–1972 годах. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР в 1962 и 1969 годах, а также трижды выиграли Кубок страны — в 1963, 1965 и 1971 годах.

Но одна из главных глав его тренерской биографии была написана не в Москве.

В 1973 году Симонян возглавил ереванский «Арарат».

Команда провела исторический сезон и впервые стала чемпионом СССР. А 10 октября в финале Кубка страны «Арарат» обыграл киевское «Динамо» — 2:1 в дополнительное время.

Так ереванский клуб оформил «золотой дубль» — чемпионат плюс Кубок СССР за один сезон. Это осталось высшим достижением «Арарата» в советской истории.

Позднее Симонян называл работу в Ереване одной из важнейших частей своей жизни.

И именно этот эпизод почти полвека спустя лёг в основу художественного фильма.

«Золотой дубль»: фильм о Симоняне вышел в год его столетия

В январе 2026 года, уже после смерти Никиты Павловича, в России состоялась премьера спортивной драмы «Золотой дубль».

Картина посвящена сезону-1973 и работе Симоняна с ереванским «Араратом». Главную роль сыграл Егор Бероев. Фильм вышел в широкий прокат 29 января при поддержке РФС и Министерства культуры России.

Таким образом, год столетия Симоняна оказался наполнен событиями его памяти ещё задолго до 12 октября.

В январе РФС и «Спартак» также провели в Москве матч легенд памяти Симоняна. А соревнования «Кожаный мяч» в 2026 году проходили с посвящением Никите Павловичу.

Последний день рождения Никиты Симоняна

Никита Симонян с именной футболкой «Спартака» с номером 99 — свой последний день рождения легендарный футболист отметил в октябре 2025 года. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Последний день рождения Симонян отметил 12 октября 2025 года. Ему исполнилось 99 лет.

Всего за два дня до этого, 10 октября, ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации — за особые заслуги перед государством и вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. О присвоении звания Героя Труда Life.ru сообщал отдельно.

Через 44 дня после присвоения звания, 23 ноября 2025 года, Никита Симонян умер.

Ему было 99 лет. До 100-летия со дня рождения оставалось 323 дня.

Прощание прошло на стадионе московского «Спартака», после чего Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Чем Никита Симонян вошёл в историю футбола

У Симоняна редкая для спорта биография: он достиг высшего уровня практически во всех футбольных ролях.

Как игрок он стал олимпийским чемпионом и главным бомбардиром в истории «Спартака».

Как капитан сборной забил первый советский гол на чемпионатах мира.

Как тренер выигрывал чемпионаты со «Спартаком» и создал «Арарат»-73, который до сих пор считается одной из главных команд в истории армянского футбола.

А после тренерской карьеры ещё десятилетиями оставался внутри игры — уже как футбольный руководитель. К концу жизни он занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза.

За 100 лет со дня его рождения изменилось почти всё: правила, экипировка, стадионы, деньги, форматы турниров и сама футбольная индустрия.

Но некоторые цифры пережили эпоху.

160 голов за «Спартак». 34 мяча за один чемпионат. Олимпийское золото. Первый гол СССР на чемпионате мира. «Золотой дубль» с «Араратом».

Поэтому столетие Никиты Симоняна — это уже не просто дата рождения знаменитого футболиста. Это повод вспомнить человека, чья карьера соединяет почти всю послевоенную историю отечественного футбола.

Коротко: Никита Симонян — главные факты

Никита Симонян: главные даты, рекорды и достижения легенды отечественного футбола. Инфографика © Life.ru

FAQ

Когда Никите Симоняну исполнилось бы 100 лет?

100 лет со дня рождения Никиты Симоняна исполняется 12 октября 2026 года. Он родился 12 октября 1926 года и умер 23 ноября 2025-го в возрасте 99 лет.

Сколько голов Никита Симонян забил за «Спартак»?

Официальный профиль РФС указывает 160 голов. Симонян остаётся лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака».

Какой рекорд установил Никита Симонян?

В 1950 году он забил 34 мяча в одном чемпионате СССР. Общесоюзный рекорд продержался 35 лет, а для «Спартака» эта цифра остаётся клубным ориентиром.

Что Никита Симонян выиграл со сборной СССР?

В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в Мельбурне, а в 1958-м забил первый гол сборной СССР в истории чемпионатов мира.

Когда умер Никита Симонян?

Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года, на 100-м году жизни. До его столетия оставалось 323 дня.

Авторы Александра Новоселова