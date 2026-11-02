Мошенников, которые пытаются обмануть школьников в интернете, можно распознать по трём характерным признакам: требованиям секретности, эмоциональному давлению и спешке. При этом главной защитой ребёнка остаются доверительные отношения с родителями, а не только технические ограничения. Об этом Life.ru рассказала эксперт Минпросвещения России, руководитель Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания Ирина Бобровская.

По словам специалиста, мошенники всё чаще используют социальную инженерию, играя на страхе, желании получить выгоду и необходимости срочно принять решение. Школьника могут попросить никому не рассказывать о переписке, особенно родителям, попытаться вызвать у него чувство вины или потребовать немедленно выполнить указания.

Любой из этих флажков в переписке или звонке – сигнал остановиться и посоветоваться со взрослым. Честному человеку спешка и тайна не нужны. Ирина Бобровская Руководитель Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания

Среди распространённых ловушек эксперт выделила просьбы отправить фотографии, геолокацию и данные банковских карт, предложения лёгкого заработка и аренду чужих аккаунтов. Такие действия могут обернуться не только потерей сбережений, но и уголовной ответственностью. При этом, по словам Бобровской, на фоне общего снижения подростковой преступности фиксируется рост вовлечения школьников в киберпреступления.

Чтобы защитить детей, специалист рекомендует сочетать технический контроль с регулярными разговорами о цифровых угрозах. Причём беседу лучше строить без нотаций: предложить ребёнку самому рассказать об известных ему мошеннических схемах и вместе разобрать, как следует поступать. Эти рекомендации адресованы не только родителям и школьникам, но и педагогам, а также специалистам системы воспитания и профилактики.

Если ребёнок всё же столкнулся с аферистами, первым делом необходимо прекратить переписку и звонки. Нельзя вступать в новые переговоры или переводить деньги под предлогом исправления ошибки. Родителям же важно не поддаваться панике и не обвинять школьника в случившемся.

«Ваша реакция в первые минуты определяет, будет ли ребёнок говорить с вами дальше. Без упрёков и паники выясните факты: что произошло, когда, какие данные или деньги были переданы», — посоветовала эксперт.

Следующий шаг — сохранить доказательства: сделать скриншоты переписки, телефонных номеров, ссылок и профилей мошенников, записать суммы переводов и время событий. Важные материалы Бобровская рекомендует дополнительно скопировать в облачное хранилище, а затем обратиться с заявлением в полицию. Сообщить о происшествии можно лично в отделе или через официальную интернет-приёмную МВД.

После этого специалист советует обязательно поблагодарить ребёнка за откровенность и спокойно обсудить произошедшее. По её словам, особенно важно, чтобы школьник не боялся снова обратиться к взрослым, если окажется в похожей ситуации.

«Обсудите, что стало уроком на будущее, и зафиксируйте для себя главное: доверие, спасённое сегодня, дороже любых денег. Ребёнок, который однажды побоялся рассказать, станет следующей жертвой, о которой вы не узнаете», — предупредила Бобровская.