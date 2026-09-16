Путин: Выборы покажут, что Россию не удастся расколоть и запугать

Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие парламентские выборы должны стать ответом тем, кто, по его словам, стремится ослабить страну, лишить её суверенитета и повлиять на самостоятельный выбор граждан.

«Никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — сказал Путин в видеообращении к россиянам в преддверии голосования.

Глава государства также заявил, что участие граждан в выборах станет «общим ответом» тем, кого он обвинил в попытках сдерживать развитие России.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — подчеркнул президент.

В том же обращении Путин заявил, что россияне понимают, «за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина».

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября. Основным днём голосования станет 20 сентября. Такое решение ранее утвердила Центральная избирательная комиссия.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин выступит с традиционным обращением к гражданам перед парламентскими выборами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение на вечер 16 сентября.