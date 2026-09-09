Переговоры не изменили нежелания Владимира Зеленского заключать соглашение с Россией. Такое мнение американский политолог Гарланд Никсон выразил в соцсети X, комментируя перспективы украинского урегулирования.

«Зеленский не приемлет никаких сделок», — написал он. Никсон также обвинил украинского лидера в сознательном продолжении конфликта, ведущем к гибели украинцев.

Сам Зеленский ранее назвал разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером удачным и конструктивным. Он отметил, что американские представители осведомлены о многих деталях происходящего на поле боя.

По информации Financial Times, на встречу в Киев переговорщики привезли обновлённые проекты документов по урегулированию. При этом Зеленский вновь отверг передачу Донбасса ради мирного соглашения. Вместо этого он призвал Вашингтон нарастить в следующем году выпуск ракет для Patriot, чтобы увеличить поставки Украине.

Перед поездкой в Киев Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Кремле. Беседа продолжалась три часа десять минут. По словам помощника президента Юрия Ушакова, российский лидер подробно изложил оценки ситуации на фронте, а американская сторона пообещала учитывать их в дальнейших контактах с Киевом.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил подготовку плана дальнейших действий по Украине за несколько недель. По его словам, документ должен наметить путь к возобновлению переговоров и поиску решения, приемлемого для обеих сторон.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе после встреч в Москве и Киеве. Он отметил продвижение в согласовании сроков дополнительных трёхсторонних переговоров. Вместе с Джаредом Кушнером американский представитель посетил обе столицы 5–6 сентября, обсудив урегулирование с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.