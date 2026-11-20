Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук объявила о принятии ислама после свадьбы с бизнесменом Саламбеком Мартазановым. Блогер подчеркнула, что супруг не заставлял её менять веру, а решение она приняла самостоятельно. Однако откровенное признание вызвало неоднозначную реакцию подписчиков, некоторые из которых обвинили звезду в чрезмерном влиянии мужа.

Сначала Пинчук заинтриговала поклонников совместным видео с супругом, намекнув на новость, которая удивит даже близких друзей. Позднее она призналась, что именно отношение Саламбека к семье, окружающим и жизненным ценностям постепенно пробудило в ней интерес к исламу. По словам блогера, мужчина никогда не уговаривал её сменить религию и не ставил никаких условий.

Наблюдая за спокойствием, внутренней силой и ответственностью супруга, Ирина захотела разобраться, на чём основаны его убеждения. Она начала самостоятельно читать Коран, изучать ислам и искать ответы на волнующие её вопросы. Со временем звезда поняла, что многие религиозные ценности ей близки.

«Никто не привёл меня к этому решению за руку, никто не ставил передо мной условий. Это был мой собственный путь, мой интерес и мой осознанный выбор», — подчеркнула Пинчук.

Блогер заранее предполагала, что её поступок начнут объяснять желанием угодить мужу или сохранить отношения. Так и произошло: под публикацией собралось более десяти тысяч комментариев. Одни подписчики поддержали Ирину, другие усомнились, что столь серьёзное решение можно принять вскоре после свадьбы. Некоторые назвали смену веры следствием любовной эйфории.

После волны критики Пинчук вновь обратилась к подписчикам. Она возмутилась тем, что незнакомые люди пытаются судить о её прежних религиозных убеждениях и приписывают ей несуществующие мотивы. Ирина подчеркнула, что благодарна мужу за знакомство с исламом, но не собирается оправдываться за собственный выбор.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пинчук и Мартазанов тайно заключили никах — религиозный брак по мусульманским традициям. Пара предпочла не устраивать публичного торжества. В качестве обязательного свадебного дара — махра — Ирина попросила у избранника букет цветов. Позднее выяснилось, что подарок оказался весьма внушительным.

В октябре Life.ru сообщил об официальном замужестве блогера. Для неё этот брак стал вторым. Осенью 2025 года звезда развелась с Араем Чобаняном, от которого воспитывает двух сыновей. Уже весной она начала новые отношения, а в мае объявила о помолвке. Лицо будущего супруга Ирина некоторое время скрывала от подписчиков, опасаясь негативной реакции на скорые перемены в личной жизни.