«Никто церемониться не будет»: Молдавию предупредили о рисках поддержки ВСУ

Размещение украинских военных производств в Молдавии может создать угрозу безопасности республики, предупредил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его мнению, соглашение Кишинёва с Киевом о военно-техническом сотрудничестве может стать основой для переноса предприятий, выпускающих вооружения для ВСУ.

Военный эксперт предположил, что речь также может идти о передаче беспилотных технологий. Он связал возможное появление таких мощностей с риском российских ударов в случае дальнейшего обострения конфликта. При этом специалист усомнился, что Румыния станет вмешиваться.

«[Молдавия] очень уязвима. Никто особенно с ней церемониться не будет. Я думаю, что по той территории, где будут производиться беспилотники, могут быть нанесены удары», — заключил собеседник сайта MK.ru.