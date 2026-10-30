«Никто церемониться не будет»: Молдавию предупредили о рисках поддержки ВСУ
Военный эксперт Евсеев допустил удары по заводам БПЛА для ВСУ в Молдавии
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Размещение украинских военных производств в Молдавии может создать угрозу безопасности республики, предупредил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его мнению, соглашение Кишинёва с Киевом о военно-техническом сотрудничестве может стать основой для переноса предприятий, выпускающих вооружения для ВСУ.
Военный эксперт предположил, что речь также может идти о передаче беспилотных технологий. Он связал возможное появление таких мощностей с риском российских ударов в случае дальнейшего обострения конфликта. При этом специалист усомнился, что Румыния станет вмешиваться.
«[Молдавия] очень уязвима. Никто особенно с ней церемониться не будет. Я думаю, что по той территории, где будут производиться беспилотники, могут быть нанесены удары», — заключил собеседник сайта MK.ru.
Напомним, 26 октября Молдавия и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее обмен технологиями защиты от беспилотников. В Кишинёве заявили о заинтересованности в украинских средствах обнаружения и перехвата дронов.