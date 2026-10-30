Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 14:05

«Никто церемониться не будет»: Молдавию предупредили о рисках поддержки ВСУ

Военный эксперт Евсеев допустил удары по заводам БПЛА для ВСУ в Молдавии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Размещение украинских военных производств в Молдавии может создать угрозу безопасности республики, предупредил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его мнению, соглашение Кишинёва с Киевом о военно-техническом сотрудничестве может стать основой для переноса предприятий, выпускающих вооружения для ВСУ.

«Берут беспилотник и кладут в поле»: Экс-президент Молдавии обвинил Кишинёв в провокациях против России
«Берут беспилотник и кладут в поле»: Экс-президент Молдавии обвинил Кишинёв в провокациях против России

Военный эксперт предположил, что речь также может идти о передаче беспилотных технологий. Он связал возможное появление таких мощностей с риском российских ударов в случае дальнейшего обострения конфликта. При этом специалист усомнился, что Румыния станет вмешиваться.

«[Молдавия] очень уязвима. Никто особенно с ней церемониться не будет. Я думаю, что по той территории, где будут производиться беспилотники, могут быть нанесены удары», — заключил собеседник сайта MK.ru.

«Создать иллюзию силы»: Военэксперт назвал реальную цель украинских ударов вглубь России
«Создать иллюзию силы»: Военэксперт назвал реальную цель украинских ударов вглубь России

Напомним, 26 октября Молдавия и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее обмен технологиями защиты от беспилотников. В Кишинёве заявили о заинтересованности в украинских средствах обнаружения и перехвата дронов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar