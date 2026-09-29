Ночи уже почти ледяные: когда москвичам ждать горячих батарей

Отопление в жилых домах Москвы могут начать включать в первую неделю октября. Решение должна принять мэрия столицы, сообщили в городских диспетчерских службах.

«В связи с погодными условиями ожидаем решение властей в ближайшую неделю. В предыдущие годы не было включения отопления позже 5 октября», — рассказал собеседник ТАСС.

29 сентября вопрос о возможном запуске городских систем отопления планируется рассмотреть на заседании президиума правительства Москвы. После решения мэрии соответствующая информация поступает в диспетчерские службы, которые начинают поэтапное подключение объектов.

В первую очередь тепло подают в больницы, школы и детские сады, затем — в жилые дома, а после них — на предприятия. По федеральным правилам отопительный период должен начаться не позднее следующего дня после пяти суток подряд со среднесуточной температурой ниже +8 градусов. При устойчивом похолодании власти могут запустить отопление и раньше.

Погода уже приблизилась к этим значениям. Ночь на 29 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени: на метеостанции ВДНХ зафиксировали +4,8 градуса. В первые дни октября в столичном регионе ночью прогнозируется от +1 до +8 градусов, местами температура может опускаться примерно до +3.

Москва технически готова к сезону: городские службы подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 13 ТЭЦ и более 22 тысяч тепловых пунктов. Ранее Life.ru подробно рассказывал, когда в Москве обязаны включить отопление и куда обращаться, если после начала сезона батареи остаются холодными. В Подмосковье отопительный сезон официально стартует 1 октября. Подключение будет проходить поэтапно, полностью завершить его власти региона планируют до 10 октября.