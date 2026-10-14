Ночные выстрелы и двойное убийство: Бывший сосед застрелил известного кантри-певца и его возлюбленную

В Федеральном округе Бразилии застрелили кантри-певца Алана Тонса (настоящее имя — Арландсон де Соуза Алвеш) и его возлюбленную Лариссу Родригес. В совершении преступления заподозрили бывшего соседа музыканта, сообщает Correio Braziliense.

Подозреваемый — Жоао Виктор Родригес Алвес де Оливейра. Фото © Гражданская полиция Федерального округа

Утром 11 октября полиция прибыла в дом в районе Сейландия после вызова. Там обнаружили 26-летнего Тонса и 23-летнюю Родригес с множественными огнестрельными ранениями, спасти их не удалось.

Жители района рассказали следователям, что слышали стрельбу около половины третьего ночи. Вскоре внимание правоохранителей привлек бывший сосед погибшего Жоао Виктор Родригес Алвес де Оливейра.

По данным предварительного расследования, мужчина регулярно конфликтовал со своей девушкой и применял к ней насилие. Она обращалась в полицию, но впоследствии отказывалась писать заявление.

Тонс и Родригес несколько раз вмешивались в конфликты и защищали женщину. В результате Оливейру вынудили покинуть квартиру, после чего он, как утверждается, начал угрожать соседям, в том числе музыканту и его возлюбленной.

Днём 11 октября подозреваемый сам пришёл в полицию вместе с адвокатом. Он заявил, что не причастен к преступлению, хорошо относился к Тонсу и Родригес и в момент убийства находился в другом месте.

Следователи обнаружили противоречия в его показаниях и задержали мужчину. Расследование обстоятельств двойного убийства продолжается.

Алан Тонс выступал в составе вокальной группы 4Tons, известной в Федеральном округе. Также он занимался организацией мероприятий и вёл блог о своей музыкальной деятельности, а вечером 10 октября опубликовал последнее видео с концерта.