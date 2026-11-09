«Нормализовать отношения»: Политолог раскрыл план АдГ по саммиту с Россией и США
Политолог Рар: В Германии усиливается стремление наладить отношения с Россией
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В ФРГ усиливается стремление восстановить отношения с РФ, заявил политолог Александр Рар, комментируя инициативу партии «Альтернатива для Германии» о трёхсторонних переговорах с Москвой и Вашингтоном. По его оценке, перспективы встречи зависят от продвижения диалога о мирном соглашении между Россией и Украиной при посредничестве США.
«В Германии однозначно чувствуется стремление опять нормализовать отношения с Россией, поэтому на идею, предложенную АдГ, можно смотреть с определённой надеждой», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
При этом он ожидает сопротивления немецкого правительства. Власти Германии постараются ограничить роль АдГ в развитии деловых связей с Россией и США, полагает специалист.
Ранее Le Monde сообщила, что АдГ планирует организовать весной 2027 года саммит с представителями России и США без участия Украины. Среди возможных переговоров названы экономическое и энергетическое сотрудничество, включая перспективы восстановления «Северного потока».