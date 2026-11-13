Новая война с Ираном? США опровергли тревожное сообщение из Израиля
CENTCOM опровергло сообщение Kan о подготовке Израиля к войне с Ираном
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские военные предупреждали Израиль о необходимости подготовиться к возможному возобновлению войны с Ираном в ближайшее время. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в США. Однако Центральное командование американских вооружённых сил (CENTCOM) впоследствии опровергло эту информацию.
По сведениям журналистов, представители CENTCOM передали соответствующий сигнал военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), находящимся на территории Соединённых Штатов. Аналогичные предупреждения, как утверждает источник, по закрытым каналам безопасности получили и государства Персидского залива.
Впрочем, американское командование назвало появившиеся сообщения домыслами. Представитель CENTCOM заверил, что никаких обращений к Израилю с призывом готовиться к новым боевым действиям не поступало.
Примечательно, что публикация появилась вскоре после заявления Дональда Трампа о нежелании вновь наносить удары по Ирану. 11 ноября американский президент выразил надежду, что Вашингтону больше не придётся прибегать к военной силе. При этом он утверждал, что восстановление иранской инфраструктуры после предыдущих атак займёт около 25 лет, и подчеркнул, что США намерены добиться окончательного завершения конфликта.