Американские военные предупреждали Израиль о необходимости подготовиться к возможному возобновлению войны с Ираном в ближайшее время. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в США. Однако Центральное командование американских вооружённых сил (CENTCOM) впоследствии опровергло эту информацию.

По сведениям журналистов, представители CENTCOM передали соответствующий сигнал военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), находящимся на территории Соединённых Штатов. Аналогичные предупреждения, как утверждает источник, по закрытым каналам безопасности получили и государства Персидского залива.

Впрочем, американское командование назвало появившиеся сообщения домыслами. Представитель CENTCOM заверил, что никаких обращений к Израилю с призывом готовиться к новым боевым действиям не поступало.