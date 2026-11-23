Две школьницы, погибшие в подмосковной Истре, за несколько часов до трагедии успели сделать совместную фотографию. Снимок появился после встречи девочек с ещё одной подругой в квартире. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, погибшие дружили и раньше вместе фотографировались в одном из заброшенных зданий города. При этом знакомые не замечали в их поведении ничего необычного.

Трагедия произошла вечером 22 ноября. Тела школьниц обнаружили на козырьке подъезда многоквартирного дома на улице Шнырева. По предварительным данным, девочки выпали с высоты 14-го этажа.

Глава Истры Татьяна Витушева сообщила, что погибшие родились в 2011 и 2013 годах. Обе воспитывались в благополучных семьях и не состояли на профилактическом учёте. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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