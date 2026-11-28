Перед отъездом на новогодние каникулы стоит закончить стирку и мытьё посуды в машине ещё накануне, посоветовал эксперт по безопасности Валерий Ушков. По его словам, так останется время осмотреть соединения шлангов и заглянуть под раковину и ванну. Если на вытертом насухо стыке появилась капля, лучше вызвать сантехника.

Датчики протечки тоже стоит проверить заранее: работают ли они и не сдвинулись ли во время уборки. А горячую и холодную воду удобнее перекрыть перед самым выходом, когда все уже приняли душ и вымыли посуду. Перед выходом также стоит проверить плиту и духовку, вынуть из розеток вилки приборов.

Отдельного внимания требуют гирлянды на ёлке и окнах. Холодильник и морозилку оставляют включёнными, если внутри есть продукты. Если хозяева собираются следить за квартирой через камеру, важно проверить роутер. Если квартира под охраной, стоит заранее уточнить, кому позвонит оператор, если хозяева будут недоступны, заключил собеседник «Газеты.ru».