В мороз лучше ненадолго распахнуть окна сразу в нескольких комнатах, чем часами держать форточку приоткрытой. Иначе оконные откосы остывают, а на холодных поверхностях оседает влага из тёплого комнатного воздуха, рассказал специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если открыть створки настежь в нескольких комнатах на 5–10 минут, воздух полностью обновится, а стены и мебель не успеют остыть», — объяснил эксперт в беседе с 360.ru.

Влага попадает в воздух, когда жильцы готовят еду, принимают душ и даже просто дышат. Если вентиляция работает слабо, пар оседает на холодных стёклах. Постоянная сырость создаёт условия для появления плесени.

Тем, кому неудобно несколько раз в день открывать окна, специалист посоветовал установить приточный клапан в окне или стене. Через него свежий воздух будет поступать в комнату и при закрытых створках.