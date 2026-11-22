«Воздух полностью обновится»: Как проветрить квартиру зимой и избежать сырости
Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал зимой открывать окна настежь на 5–10 минут
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В мороз лучше ненадолго распахнуть окна сразу в нескольких комнатах, чем часами держать форточку приоткрытой. Иначе оконные откосы остывают, а на холодных поверхностях оседает влага из тёплого комнатного воздуха, рассказал специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Если открыть створки настежь в нескольких комнатах на 5–10 минут, воздух полностью обновится, а стены и мебель не успеют остыть», — объяснил эксперт в беседе с 360.ru.
Влага попадает в воздух, когда жильцы готовят еду, принимают душ и даже просто дышат. Если вентиляция работает слабо, пар оседает на холодных стёклах. Постоянная сырость создаёт условия для появления плесени.
Тем, кому неудобно несколько раз в день открывать окна, специалист посоветовал установить приточный клапан в окне или стене. Через него свежий воздух будет поступать в комнату и при закрытых створках.
Ранее Life.ru выяснил, как по месту появления плесени определить источник сырости. Если тёмные пятна проступают у окна, за шкафом или в углу наружной стены, причина может быть в конденсате.