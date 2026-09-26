Новокузнецк простился с 31-летним экс-чемпионом Fight Nights Пономарёвым

В Новокузнецке прошла церемония прощания с бывшим чемпионом Fight Nights в тяжёлом весе Григорием Пономарёвым. 31-летнего бойца ММА похоронят на Старокузнецком кладбище.

За профессиональную карьеру тяжеловес провёл девять поединков в смешанных единоборствах. Он одержал шесть побед, пять из них нокаутом, и потерпел три поражения.

Чемпионский пояс Fight Nights Пономарёв завоевал в октябре 2022 года, победив в реванше Юсупа Шуаева. В марте 2023-го он вновь одолел соперника и защитил титул. Затем россиянин перешёл в ACA, однако в дебютном поединке против Мухумата Вахаева получил тяжёлую травму колена и после этого в профессиональных ММА больше не выступал.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Григория Пономарёва. Спортсмену 18 июля исполнился 31 год. На следующий день стало известно, что предварительной причиной смерти бойца мог стать оторвавшийся тромб. До карьеры в профессиональных единоборствах Пономарёв успешно выступал на любительском уровне, а в 2021 году также играл за регбийный «Металлург» из Новокузнецка.