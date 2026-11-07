Новую возлюбленную Никиты Преснякова объявили в розыск в России из-за долгов на 320 тысяч рублей. При этом 27-летняя Карина Филимонова сейчас живёт в США вместе с внуком Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, девушка задолжала 260 тысяч рублей по кредитам и ещё 60 тысяч рублей по налогам. Общая сумма достигла 320 тысяч рублей. В отношении Филимоновой возбуждено исполнительное производство.

В Америке Карина пыталась найти новую профессию. Сначала она интересовалась обучением на парикмахера-колориста и искала русскоязычные курсы в Майами, после которых можно получить лицензию. Позднее девушка рассматривала вакансии видеографа и контент-стратега в Лос-Анджелесе.

О романе Преснякова и Филимоновой стало известно весной 2026 года, когда музыкант представил её как свою новую девушку. Карина воспитывает сына, родившегося в 2023 году. С отцом ребёнка она развелась в 2025-м.

Сам Пресняков ранее тоже пережил развод. Его восьмилетний брак с моделью Алёной Красновой распался в августе 2025 года. Тогда бывшая супруга музыканта объяснила расставание разными взглядами на жизнь и будущее.

Между тем у Преснякова остаётся нерешённым вопрос с недвижимостью в России. Ранее Life.ru писал о трудностях с продажей подмосковного особняка Аллы Пугачёвой, который певица подарила внуку. Дом площадью около 750 квадратных метров не могут продать больше трёх лет. По оценке риелтора, покупателей отпугивают размеры здания и необходимость дорогостоящего ремонта.