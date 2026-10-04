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Опубликовано 4 октября, 11:25

Новые друзья и скрытые переписки: как родителям распознать проблемы у ребёнка

Психолог Шаронова: Скрытые переписки ребёнка должны насторожить родителей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Внезапная замкнутость, смена компании и радикальные высказывания ребёнка должны привлечь внимание родителей, предупредила психолог Елена Шаронова. По её словам, отдельный признак ещё не означает, что несовершеннолетний оказался в деструктивном сообществе: важна совокупность резких и устойчивых перемен.

Насторожиться стоит, если школьник перестаёт рассказывать о новых знакомых и занятиях в интернете. Другой сигнал — оправдание жестокости, ненависти и противоправных поступков. К ним могут добавиться призывы к насилию в публикациях и переписках, навязчивое использование определённой символики, интерес к закрытым встречам.

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Меняется и эмоциональное состояние: усиливаются раздражительность, тревога, агрессия либо появляется апатия. Прежние увлечения отходят на второй план, оценки ухудшаются, учащаются ссоры с близкими. В таком положении подросток может легче поддаться обещаниям собственной исключительности и простым объяснениям сложных проблем.

Специалист предостерегла от выводов по внешности или единственному посту в соцсетях. За похожим поведением могут стоять травля, одиночество, тревожность или кризис.

«Задача взрослого — спокойно выяснять, что происходит на самом деле», — заключила собеседница РИАМО.

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Ранее Следственный комитет предупредил, что подростков вовлекают в преступную деятельность через обещания лёгкого заработка в интернете. За предложением подработки могут скрываться задания, связанные с диверсиями и терактами, поэтому о подозрительных обращениях детям советуют сразу сообщать взрослым.

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Борис Эльфанд
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