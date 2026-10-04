Новые друзья и скрытые переписки: как родителям распознать проблемы у ребёнка

Внезапная замкнутость, смена компании и радикальные высказывания ребёнка должны привлечь внимание родителей, предупредила психолог Елена Шаронова. По её словам, отдельный признак ещё не означает, что несовершеннолетний оказался в деструктивном сообществе: важна совокупность резких и устойчивых перемен.

Насторожиться стоит, если школьник перестаёт рассказывать о новых знакомых и занятиях в интернете. Другой сигнал — оправдание жестокости, ненависти и противоправных поступков. К ним могут добавиться призывы к насилию в публикациях и переписках, навязчивое использование определённой символики, интерес к закрытым встречам.

Меняется и эмоциональное состояние: усиливаются раздражительность, тревога, агрессия либо появляется апатия. Прежние увлечения отходят на второй план, оценки ухудшаются, учащаются ссоры с близкими. В таком положении подросток может легче поддаться обещаниям собственной исключительности и простым объяснениям сложных проблем.

Специалист предостерегла от выводов по внешности или единственному посту в соцсетях. За похожим поведением могут стоять травля, одиночество, тревожность или кризис.

«Задача взрослого — спокойно выяснять, что происходит на самом деле», — заключила собеседница РИАМО.

Ранее Следственный комитет предупредил, что подростков вовлекают в преступную деятельность через обещания лёгкого заработка в интернете. За предложением подработки могут скрываться задания, связанные с диверсиями и терактами, поэтому о подозрительных обращениях детям советуют сразу сообщать взрослым.