Украинские торговые центры в октябре 2026 года простаивали из-за воздушных тревог в среднем 9,8 рабочего дня. На предупреждения об опасности пришлось 32,5% времени, когда ТЦ должны были работать, сообщает Украинский совет торговых центров. Это новый антирекорд.

Ещё в сентябре тревоги занимали 30,8% рабочего времени торговых объектов, а в октябре прошлого года показатель составлял лишь 12,2%. Таким образом, за месяц он вырос на 1,7 процентного пункта, а за год увеличился примерно в 2,7 раза.

Сильнее всего ситуация ухудшилась в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях. При этом во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях тревоги занимали менее 3% рабочего времени торговых центров.

По данным организации, на красный уровень опасности пришлось 36,7% общей продолжительности октябрьских тревог против 39,1% месяцем ранее. Всего с февраля 2022 года средний вынужденный простой украинских ТЦ достиг 186,3 рабочего дня.

Ранее Life.ru сообщал о введении на Украине двух уровней воздушной тревоги. При жёлтом сигнале предприятиям разрешили продолжать работу при соблюдении требований безопасности, тогда как красный предполагает прекращение деятельности и переход людей в укрытия. Позднее министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко оценил потери страны примерно в 45 миллионов долларов за каждый час остановки предприятий из-за воздушной тревоги.