Аренда премиального коттеджа с бассейном и сауной на Новый год может обойтись россиянам в 150 тысяч рублей за сутки и даже больше. Во сколько сейчас оценивают оставшиеся свободные загородные дома в Подмосковье и на чём можно сэкономить, Life.ru рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Стоимость небольшого дома на Новый год на 4-6 человек составляет от 10 до 18 тысяч рублей за сутки. Коттедж на 6-10 человек обойдется в сумму от 18 до 35 тысяч рублей в сутки. Большой дом на 10-15 человек стоит от 35 до 60 тысяч рублей за сутки. Премиальный коттедж с бассейном и сауной стоит от 60 до 150 тысяч рублей за сутки и выше. Наталья Перескокова Риелтор

Такие расценки актуальны при бронировании оставшихся вариантов. Традиционно стоимость аренды загородного жилья в новогодние праздники значительно превышает тарифы обычных выходных: желающих провести каникулы за городом много, а число качественных домов с хорошей инфраструктурой ограничено.

На итоговую сумму влияют удалённость от Москвы, площадь коттеджа, количество спальных мест, наличие бани, сауны, бассейна, купели, камина и других удобств. Не менее важна продолжительность проживания.

«В новогоднюю ночь собственники могут устанавливать повышенные тарифы, а также минимальный срок бронирования. Поэтому аренда на 31 декабря — 2 января зачастую обходится дороже, чем проживание в последующие дни каникул», — объяснила Перескокова.

Тем, кто хочет сэкономить, эксперт рекомендует не откладывать поиски, рассматривать менее популярные направления Подмосковья и не привязываться исключительно к первым дням праздников. Кроме того, стоит рассчитывать стоимость проживания на каждого участника компании.

«Иногда большой коттедж на 8-10 человек оказывается выгоднее нескольких небольших домов», — заметила риелтор.

Перед внесением предоплаты необходимо внимательно изучить документы собственника и условия договора, уточнить размер залога и правила возврата денег. Отдельно стоит выяснить, придётся ли доплачивать за уборку, отопление и пользование инфраструктурой.

Ещё в октябре Перескокова в беседе с Life.ru допускала повышение стоимости аренды коттеджей на пиковые праздничные даты на 30-70% относительно обычных зимних выходных в наиболее востребованных районах Подмосковья и Ленинградской области. В популярных туристических локациях разница, по её предварительной оценке, могла составить 20-50%.