Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 21:56

Новый ковид на подходе? Иммунолог объяснил, чего ждать от PJ.2.1

Иммунолог Болибок допустил более быстрое распространение CoViD-19 PJ.2.1

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может легче передаваться между людьми, однако его реальная заразность и опасность пока остаются под вопросом. Для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, коронавирус постоянно мутирует, но далеко не каждая новая разновидность становится причиной масштабного распространения инфекции. PJ.2.1 привлёк внимание учёных из-за изменений, которые могут облегчать проникновение вируса в клетки человека.

«Штаммов новых появляется гораздо больше, чем те, которые начинают потом распространяться в виде эпидемий таких», — пояснил врач.

Болибок допустил, что заражение новым вариантом может происходить даже при непродолжительном контакте с больным человеком. Однако многое зависит от условий, в том числе расстояния между людьми и вентиляции помещения. При этом лабораторные данные ещё не позволяют достоверно оценить скорость распространения PJ.2.1.

Среди возможных симптомов иммунолог назвал боль в горле, слабость и неприятные ощущения в области шеи. Однако эти признаки характерны и для других разновидностей коронавируса. Данных о повышенной частоте тяжёлых осложнений при заражении PJ.2.1 пока нет.

Грипп набирает обороты, хотя общая заболеваемость респираторными инфекциями снижается
Грипп набирает обороты, хотя общая заболеваемость респираторными инфекциями снижается

Ранее Life.ru сообщал, что в России официально не зарегистрировано ни одного случая заражения вариантом PJ.2.1. Об этом 27 октября заявили в Роспотребнадзоре. Новый вариант уже выявляли в США, Канаде и Испании. Специалисты ведомства продолжают отслеживать его распространение. По оценке Роспотребнадзора, изменения S-белка теоретически могут способствовать более интенсивной передаче инфекции, но признаков более тяжёлого течения болезни пока не обнаружено.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Коронавирус
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar