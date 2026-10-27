Новый ковид на подходе? Иммунолог объяснил, чего ждать от PJ.2.1

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может легче передаваться между людьми, однако его реальная заразность и опасность пока остаются под вопросом. Для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, коронавирус постоянно мутирует, но далеко не каждая новая разновидность становится причиной масштабного распространения инфекции. PJ.2.1 привлёк внимание учёных из-за изменений, которые могут облегчать проникновение вируса в клетки человека.

«Штаммов новых появляется гораздо больше, чем те, которые начинают потом распространяться в виде эпидемий таких», — пояснил врач.

Болибок допустил, что заражение новым вариантом может происходить даже при непродолжительном контакте с больным человеком. Однако многое зависит от условий, в том числе расстояния между людьми и вентиляции помещения. При этом лабораторные данные ещё не позволяют достоверно оценить скорость распространения PJ.2.1.

Среди возможных симптомов иммунолог назвал боль в горле, слабость и неприятные ощущения в области шеи. Однако эти признаки характерны и для других разновидностей коронавируса. Данных о повышенной частоте тяжёлых осложнений при заражении PJ.2.1 пока нет.