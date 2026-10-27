Новый ковид на подходе? Иммунолог объяснил, чего ждать от PJ.2.1
Иммунолог Болибок допустил более быстрое распространение CoViD-19 PJ.2.1
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Новый вариант коронавируса PJ.2.1 может легче передаваться между людьми, однако его реальная заразность и опасность пока остаются под вопросом. Для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По словам специалиста, коронавирус постоянно мутирует, но далеко не каждая новая разновидность становится причиной масштабного распространения инфекции. PJ.2.1 привлёк внимание учёных из-за изменений, которые могут облегчать проникновение вируса в клетки человека.
«Штаммов новых появляется гораздо больше, чем те, которые начинают потом распространяться в виде эпидемий таких», — пояснил врач.
Болибок допустил, что заражение новым вариантом может происходить даже при непродолжительном контакте с больным человеком. Однако многое зависит от условий, в том числе расстояния между людьми и вентиляции помещения. При этом лабораторные данные ещё не позволяют достоверно оценить скорость распространения PJ.2.1.
Среди возможных симптомов иммунолог назвал боль в горле, слабость и неприятные ощущения в области шеи. Однако эти признаки характерны и для других разновидностей коронавируса. Данных о повышенной частоте тяжёлых осложнений при заражении PJ.2.1 пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в России официально не зарегистрировано ни одного случая заражения вариантом PJ.2.1. Об этом 27 октября заявили в Роспотребнадзоре. Новый вариант уже выявляли в США, Канаде и Испании. Специалисты ведомства продолжают отслеживать его распространение. По оценке Роспотребнадзора, изменения S-белка теоретически могут способствовать более интенсивной передаче инфекции, но признаков более тяжёлого течения болезни пока не обнаружено.
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