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Опубликовано 27 октября, 11:00

Грипп набирает обороты, хотя общая заболеваемость респираторными инфекциями снижается

Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом в РФ растёт, привиты 31,4 млн человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Estonia Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Estonia Photography

Заболеваемость гриппом в России продолжает расти, несмотря на снижение общего числа случаев респираторных инфекций. За последнюю неделю в стране зарегистрировали свыше 614 тысяч заболевших ОРВИ, гриппом и CoViD-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идёт о 43-й неделе 2026 года — с 19 по 25 октября. Для сравнения, неделей ранее ведомство сообщало о более чем 635 тысячах случаев. Таким образом, суммарное число заболевших снизилось, однако грипп продолжил набирать обороты.

По результатам вирусологического мониторинга, доля вирусов гриппа среди выявленных респираторных возбудителей выросла с 3,4% до 4,8%. При этом большинство обнаруженных вирусов — 95,2% — по-прежнему относятся к негриппозным.

Чаще всего специалисты выявляют риновирусы, на которые приходится 44,6% находок. Ещё 17% составляют вирусы парагриппа. Среди возбудителей гриппа обнаружены A(H1N1), A(H3N2), а также типы B и C.

Одновременно в России продолжается прививочная кампания. По последним данным Роспотребнадзора, вакцинацию против гриппа прошли более 31,4 миллиона человек. Неделю назад этот показатель составлял свыше 25,7 миллиона.

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Ранее Life.ru рассказывал, кому особенно опасно откладывать вакцинацию от гриппа. В Роспотребнадзоре рекомендовали в первую очередь позаботиться о защите людям старше 60 лет, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. В список приоритетных групп также входят дети, медики, педагоги и социальные работники. Специалисты напомнили, что иммунитет после прививки формируется не сразу, поэтому до появления полноценной защиты желательно избегать контактов с заболевшими.

Больше новостей о сезонных инфекциях, вакцинации и профилактике заболеваний — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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