Грипп набирает обороты, хотя общая заболеваемость респираторными инфекциями снижается

Заболеваемость гриппом в России продолжает расти, несмотря на снижение общего числа случаев респираторных инфекций. За последнюю неделю в стране зарегистрировали свыше 614 тысяч заболевших ОРВИ, гриппом и CoViD-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идёт о 43-й неделе 2026 года — с 19 по 25 октября. Для сравнения, неделей ранее ведомство сообщало о более чем 635 тысячах случаев. Таким образом, суммарное число заболевших снизилось, однако грипп продолжил набирать обороты.

По результатам вирусологического мониторинга, доля вирусов гриппа среди выявленных респираторных возбудителей выросла с 3,4% до 4,8%. При этом большинство обнаруженных вирусов — 95,2% — по-прежнему относятся к негриппозным.

Чаще всего специалисты выявляют риновирусы, на которые приходится 44,6% находок. Ещё 17% составляют вирусы парагриппа. Среди возбудителей гриппа обнаружены A(H1N1), A(H3N2), а также типы B и C.

Одновременно в России продолжается прививочная кампания. По последним данным Роспотребнадзора, вакцинацию против гриппа прошли более 31,4 миллиона человек. Неделю назад этот показатель составлял свыше 25,7 миллиона.

Ранее Life.ru рассказывал, кому особенно опасно откладывать вакцинацию от гриппа. В Роспотребнадзоре рекомендовали в первую очередь позаботиться о защите людям старше 60 лет, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. В список приоритетных групп также входят дети, медики, педагоги и социальные работники. Специалисты напомнили, что иммунитет после прививки формируется не сразу, поэтому до появления полноценной защиты желательно избегать контактов с заболевшими.