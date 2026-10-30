Объединённая Ирландия стала ближе: Дублин создаёт специальный орган
Ирландия впервые начнёт готовиться к возможному объединению острова
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Правительство Ирландии создаст специальный орган, который впервые займётся исследованиями и подготовкой к возможному объединению с Северной Ирландией. При этом структура будет изучать не только этот вариант, но и другие сценарии конституционного будущего острова, сообщил премьер-министр Михол Мартин в интервью The Irish Times.
Новый государственный орган должен изучить три базовых сценария будущего острова. Первый предполагает создание единого государства из 32 графств, второй — сохранение нынешнего положения Северной Ирландии в составе Великобритании.
Третий вариант предусматривает объединённую Ирландию, при котором Северная Ирландия сохранит широкую автономию, собственный парламент и правительство, госслужбу, систему общественных услуг и полицию. При этом верховная государственная власть перейдёт от Лондона к Дублину.
Экспертам предстоит оценить правовые и конституционные последствия каждого сценария, изменения в здравоохранении и образовании, влияние на экономику и возможную стоимость объединения, а также вопросы безопасности, обороны, флагов и государственных символов.
Мартин намерен до Рождества представить правительству первые предложения по созданию новой структуры. По его словам, задача заключается в формировании независимой и объективной базы для обсуждения будущего Ирландии, а не в продвижении заранее выбранного варианта.
Ранее Life.ru сообщал, что представители Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса подписали меморандум о праве регионов на самоопределение и призвали Лондон подготовиться к возможным референдумам. Белфастское соглашение 1998 года допускает переход Северной Ирландии под управление Дублина, если объединение поддержит большинство жителей по обе стороны границы. Подробнее — в материале Life.ru.