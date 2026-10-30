Объединённая Ирландия стала ближе: Дублин создаёт специальный орган

Правительство Ирландии создаст специальный орган, который впервые займётся исследованиями и подготовкой к возможному объединению с Северной Ирландией. При этом структура будет изучать не только этот вариант, но и другие сценарии конституционного будущего острова, сообщил премьер-министр Михол Мартин в интервью The Irish Times.

Новый государственный орган должен изучить три базовых сценария будущего острова. Первый предполагает создание единого государства из 32 графств, второй — сохранение нынешнего положения Северной Ирландии в составе Великобритании.

Третий вариант предусматривает объединённую Ирландию, при котором Северная Ирландия сохранит широкую автономию, собственный парламент и правительство, госслужбу, систему общественных услуг и полицию. При этом верховная государственная власть перейдёт от Лондона к Дублину.

Экспертам предстоит оценить правовые и конституционные последствия каждого сценария, изменения в здравоохранении и образовании, влияние на экономику и возможную стоимость объединения, а также вопросы безопасности, обороны, флагов и государственных символов.

Мартин намерен до Рождества представить правительству первые предложения по созданию новой структуры. По его словам, задача заключается в формировании независимой и объективной базы для обсуждения будущего Ирландии, а не в продвижении заранее выбранного варианта.