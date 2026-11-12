Криптобизнесмена Романа Новака и его супругу Анну пытали и жестоко избивали перед убийством в Объединённых Арабских Эмиратах. Нападавшие обездвижили предпринимателя электрошокером, получили доступ к его криптокошелькам и похитили имущество пары на более чем 20 миллионов рублей. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего Юрия Шарыпова, которого считают одним из исполнителей преступления. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, 2 октября 2025 года Шарыпов вместе с сообщниками заманил супругов на виллу в ОАЭ под предлогом встречи с потенциальными инвесторами. Там на Романа и Анну напали, избили их и связали. Применив электрошокер к предпринимателю, злоумышленники потребовали доступ к его телефонам, мессенджерам и сведениям о криптовалютных активах.

Полученную информацию нападавшие передали организаторам преступления. После этого, как считают следователи, исполнители получили приказ убить супругов. Тела вывезли на автомобиле в пустыню, сбросили в яму и засыпали песком.

Помимо доступа к цифровым активам, преступники завладели личными вещами погибших. Среди похищенного оказались две пары дорогостоящих часов, включая Rolex, iPhone и ноутбук. Общий ущерб следствие оценило более чем в 20 миллионов рублей.

Во время обыска квартиры Шарыпова на улице Композиторов в Петербурге правоохранители обнаружили 0,49 грамма кокаина, который, по данным следствия, мужчина хранил для личного употребления. Теперь ему предъявлены обвинения в двойном убийстве, разбое и незаконном хранении наркотиков.

Расследование в отношении другого предполагаемого исполнителя, Константина Шахта, продолжается. Ещё один фигурант дела, Владимир Далекин, умер 16 сентября 2026 года после продолжительной болезни. Уголовное преследование в отношении него прекращено. Материалы о предполагаемых организаторах преступления выделены в отдельное производство.

Ранее Life.ru сообщал, что следователи установили подробности подготовки расправы над супругами Новак: первоначально злоумышленники собирались отравить бизнесмена. Для этого предполагаемый заказчик передал исполнителям шприц с ядовитым веществом. Препарат испытали на животном, однако он не подействовал. После этого рассматривался другой сценарий — инсценировка утопления предпринимателя в океане, когда тот проживал в Таиланде.

Кроме того, предполагаемые убийцы организовали на вилле вечеринку стоимостью почти десять миллионов рублей, чтобы скрыть следы расправы. Гостей приглашали через интернет за деньги. Большинство участников мероприятия не знали о преступлении и полагали, что попали на рекламную вечеринку производителя виски. Следствие также установило, что предполагаемый заказчик выделил исполнителям около 800 тысяч долларов.