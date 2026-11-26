Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об энергетическом перемирии на Украине подтвердили опасения Москвы относительно позиции Евросоюза в мирном процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Собственно, это лишний раз, наверное, доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу», — сказал представитель Кремля.

25 ноября фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз рассчитывает на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры Украины, а также на договорённость о безопасном проходе судов по Чёрному морю. Глава Еврокомиссии назвала эти шаги предварительными условиями для переговоров с Россией.

Накануне Песков также называл противоречивыми заявления европейских политиков о возможных контактах с Москвой. По его словам, в Брюсселе сначала говорили об отказе от двустороннего диалога с Россией, а затем допускали переговоры на нейтральной территории.