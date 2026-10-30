Обвиняемый в убийстве Церетели и её дочери дал показания на местах преступлений

Обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и её дочери Теймураза Гогиашвили вывезли из СИЗО в квартиру и гараж, где, по версии следствия, были совершены преступления. Там прошла проверка его показаний, сообщил адвокат Ибрагим Марзиев.

Следственные действия прошли в квартире на Жулебинском бульваре и гараже в Новой Москве.

«Его возили в квартиру и гараж для проверки показаний на месте совершения действий преступления», — рассказал защитник ТАСС.

Фрагменты тела Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Позднее в гараже, которым пользовался Гогиашвили, нашли тело её 19-летней дочери, а также оружие и боеприпасы.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Гогиашвили не отрицает причастность к гибели женщин, однако, по словам адвоката, не согласен с версией следствия о корыстном мотиве и называет причиной произошедшего бытовой конфликт.

Фигурант находится под арестом. Решение суда о заключении под стражу он обжаловать не стал.