«Обыкновенное лицемерие»: В Госдуме не поверили словам Кушнера о мирных планах НАТО
Депутат Журавлёв заявил о лицемерии США после слов Кушнера о НАТО
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Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв назвал лицемерием попытку спецпредставителя президента США Джареда Кушнера убедить Россию в мирных намерениях НАТО. По словам депутата, за всю историю альянсу ни разу не приходилось обороняться, зато он провёл десятки наступательных операций.
Парламентарий также указал, что НАТО приблизилось к российским границам вопреки прежним договорённостям. По его оценке, в официальных документах альянс рассматривает РФ как врага.
«Кушнер всё-таки получил приличное образование, и всё это должен бы знать. И в таком случае попытки убеждения [в мирных намерениях] — обыкновенное лицемерие, к которому американцы так часто прибегают в своей внешней политике», — заключил собеседник NEWS.ru.
Напомним, ранее Джаред Кушнер заявил о желании США убедить Россию в мирных планах НАТО. По его словам, Вашингтон хочет убедить Москву, что альянс не ищет конфронтации.