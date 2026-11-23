Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв назвал лицемерием попытку спецпредставителя президента США Джареда Кушнера убедить Россию в мирных намерениях НАТО. По словам депутата, за всю историю альянсу ни разу не приходилось обороняться, зато он провёл десятки наступательных операций.

Парламентарий также указал, что НАТО приблизилось к российским границам вопреки прежним договорённостям. По его оценке, в официальных документах альянс рассматривает РФ как врага.

«Кушнер всё-таки получил приличное образование, и всё это должен бы знать. И в таком случае попытки убеждения [в мирных намерениях] — обыкновенное лицемерие, к которому американцы так часто прибегают в своей внешней политике», — заключил собеседник NEWS.ru.