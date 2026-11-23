Лидеры ряда европейских стран будут затягивать переговоры по Украине в ожидании ухода Дональда Трампа из Белого дома, считает сенатор Владимир Джабаров. По его словам, эти политики рассчитывают, что следующим президентом США станет демократ.

«Рассчитывая на нового президента из числа демократов, они надеются получить мощную поддержку в борьбе с Россией», — заявил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Сам он считает, что России следует сохранить темп спецоперации и добиваться от ЕС прекращения поставок оружия и боеприпасов Украине. По оценке политика, смену курса в европейских столицах воспримут как признак слабости.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что основную часть военной и финансовой помощи Украине теперь предоставляют европейские страны. По его словам, Вашингтон сократил поддержку Киева, но по-прежнему играет важную роль в переговорах.