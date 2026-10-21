Обыски прошли, отставку опровергли: Что происходит вокруг главы Нацбанка Украины Пышного

Национальный банк Украины опроверг сообщения об отставке своего председателя Андрея Пышного после обысков антикоррупционных органов. В регуляторе заявили, что распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Слухи об уходе руководителя НБУ появились 21 октября. Украинские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Пышный якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию, указав причиной состояние здоровья.

Андрей Пышный возглавляет Национальный банк Украины с 7 октября 2022 года. До назначения на эту должность он руководил государственным «Ощадбанком» с 2014 по 2020 год. Ранее занимал пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также был депутатом Верховной рады. Пышный имеет юридическое и банковское образование, обладает учёной степенью кандидата юридических наук.

Ранее Life.ru сообщал о проведении обысков в Национальном банке Украины. По официальной информации НАБУ, следственные действия затронули здание регулятора и жилище одного из сотрудников. Антикоррупционное бюро тогда не раскрыло обстоятельства расследования, сославшись на необходимость сохранения тайны следствия.

Украинские депутаты утверждали, что следователи также работали в кабинете Пышного. При этом НАБУ не называло главу регулятора в своём сообщении и не уточняло, в рамках какого уголовного производства проходят обыски. В бюро подчеркнули, что задержанных нет и никому не предъявлено подозрение.