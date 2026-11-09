Затянувшиеся зарубежные поездки Владимира Зеленского могут быть подготовкой к побегу, предположил обозреватель kp.ru Александр Гришин. По его мнению, на это указывает привычка чиновника заранее не раскрывать маршруты и сроки возвращения.

Поездка в одну европейскую столицу теперь может неожиданно продолжиться в другой. Эксперт связал нежелание Зеленского возвращаться в Киев с проблемами с электричеством, водой и отоплением, а непубличность маршрутов назвал удобным условием для возможного исчезновения.

«Есть и ещё один момент — из такой зарубежной поездки, когда до момента, пока ты не появляешься на публике, никто не знает, где ты, очень удобно, знаете ли, исчезнуть...» — полагает аналитик.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский с февраля 2022 года провёл за границей более 740 дней. Парламентарий обвинил его в оторванности от жизни граждан.