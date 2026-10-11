Один флакон — один человек: Почему нельзя пользоваться назальным спреем всей семьёй

В сезон простуд многие семьи пользуются одним назальным спреем на всех — кажется, что это удобно и экономично. Однако такой подход может обернуться новыми заболеваниями. Назальный спрей — средство строго индивидуального использования, и у каждого члена семьи должен быть свой флакон. Об этом Life.ru рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Во время впрыскивания наконечник вводится в носовой ход и контактирует со слизистой оболочкой или носовым секретом. На его поверхности могут оставаться микроскопические капли слизи, а вместе с ними — микроорганизмы. Поэтому в инструкциях к различным назальным препаратам прямо указывается, что одним флаконом не следует пользоваться нескольким людям: это может способствовать передаче инфекции, что особенно актуально в сезон ОРВИ. Мария Золотарёва Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

В носовом секрете заболевшего человека могут присутствовать вирусные частицы, а на слизистой и в выделениях — бактерии. Когда после такого контакта наконечником пользуется другой член семьи, загрязнённая поверхность соприкасается уже с его слизистой. При этом заражение не обязательно произойдёт: на развитие инфекции влияют количество возбудителя, его устойчивость во внешней среде и состояние защитных барьеров организма.

Однако общий флакон создаёт дополнительный путь переноса микроорганизмов, которого можно избежать.

Риск сохраняется и в том случае, если наконечник визуально выглядит чистым. Микроорганизмы невозможно увидеть невооружённым глазом, поэтому отсутствие следов слизи не означает, что поверхность не загрязнена после использования. Протирание наконечника салфеткой также не делает общий флакон безопасным для нескольких человек.

Для некоторых препаратов производители рекомендуют после применения промывать или очищать распылитель. Однако эта мера предназначена прежде всего для правильного и гигиеничного использования средства одним человеком, а не для безопасной передачи флакона другому.

Кроме того, назальные препараты различаются по действующим веществам, концентрации и допустимой продолжительности применения. Средство, назначенное одному члену семьи, может не подойти другому, особенно ребёнку.

Например, сосудосуживающие спреи при частом или продолжительном использовании способны вызвать обратный эффект, при котором заложенность возвращается или усиливается. Поэтому использовать чужой препарат не стоит не только из соображений гигиены, но и без учёта показаний и возрастных ограничений конкретного средства.

«Даже если несколько членов семьи одновременно болеют и используют одинаковое средство, у каждого человека должен быть собственный флакон назального спрея. После применения наконечник следует очищать именно так, как указано в инструкции к препарату, закрывать защитным колпачком и не передавать флакон другим людям. Такая рекомендация касается всех средств для назального применения, поскольку принципиальное значение имеет сам контакт распылителя со слизистой и выделениями из носа», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru писал, что регулярное использование сосудосуживающих назальных спреев может привести к стойкой зависимости и повреждению слизистой оболочки носа уже через 5–7 дней.