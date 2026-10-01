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Регион
Опубликовано 1 октября, 16:56

Один футболист — и Толстой №1: Советница Путина объяснила бум на русскую классику в Бразилии

Ямпольская нашла объяснение взлёту популярности Толстого в Бразилии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советник президента России Елена Ямпольская объяснила резкий рост популярности повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» в Бразилии влиянием известных людей на свою аудиторию.

Поводом стал успех книги после рекомендации полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» Густаво Скарпы. Футболист выпустил подробный видеообзор произведения, после чего повесть поднялась на первое место среди самых продаваемых книг на Amazon Brazil.

«Тяжёлая история»: Ямпольская назвала испытанием любовь детей к Человеку-пауку
«Тяжёлая история»: Ямпольская назвала испытанием любовь детей к Человеку-пауку

«Это говорит о том, какую пользу могут принести люди популярные, в том числе в продвижении культурных ценностей», — отметила Ямпольская.

Ранее Life.ru рассказывал, как рекомендация Густаво Скарпы вывела «Смерть Ивана Ильича» на первое место среди книг на Amazon Brazil. После выхода обзора резко вырос и поисковый интерес к произведению Толстого. Бразильские СМИ сообщали, что запросы о книге в Google увеличились в несколько раз по сравнению с предыдущим месяцем.

Тест: Угадайте произведение Льва Толстого по аннотации — справятся только отличники
Тест: Угадайте произведение Льва Толстого по аннотации — справятся только отличники

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Алексей Берковиц
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