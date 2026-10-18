Один из раненных при смертельной атаке БПЛА на Петербург в тяжёлом состоянии
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Один из пяти пострадавших при смертельной атаке беспилотников на Санкт-Петербург находится в тяжёлом состоянии. Состояние остальных четырёх врачи оценивают как средней тяжести. Все они остаются в больницах.
«Пять пострадавших больницах, 4 человека — в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом», — уточнили в городском комитете по здравоохранению.
Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что ночная атака беспилотников на Петербург унесла жизнь одного человека, ещё пятеро пострадали. Повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома. На пострадавших объектах начались восстановительные работы, эвакуированные жители возвращаются в свои квартиры.