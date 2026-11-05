Один попал под машину, другой спрыгнул с моста: в Зеленограде за утро погибли два лося
Два лося погибли на дорогах в Зеленограде
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Три случая выхода лосей на проезжую часть зафиксировали утром 5 ноября в Зеленограде. Два животных погибли, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Во 2-м Западном проезде автомобиль Sollers сбил лося. Другой зверь погиб на Панфиловском проспекте возле дома № 2, спрыгнув с моста.
Третий случай произошёл у дома № 6А на Панфиловском проспекте: лось перебегал дорогу и столкнулся со стоящим автомобилем Ford.
В ГАИ призвали водителей снижать скорость возле лесных массивов и быть особенно внимательными в сумерках и перед рассветом. При появлении животного следует плавно затормозить и дать ему уйти, избегая резких манёвров и звуковых сигналов. Если столкновение произошло, необходимо остаться на месте и оформить ДТП.
Ранее в Зеленограде лось погиб под колёсами Opel. По данным прокуратуры Москвы, 60-летний водитель не пострадал. Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств аварии и вопрос возмещения вреда окружающей среде.