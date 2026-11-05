Три случая выхода лосей на проезжую часть зафиксировали утром 5 ноября в Зеленограде. Два животных погибли, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Во 2-м Западном проезде автомобиль Sollers сбил лося. Другой зверь погиб на Панфиловском проспекте возле дома № 2, спрыгнув с моста.

Третий случай произошёл у дома № 6А на Панфиловском проспекте: лось перебегал дорогу и столкнулся со стоящим автомобилем Ford.

В ГАИ призвали водителей снижать скорость возле лесных массивов и быть особенно внимательными в сумерках и перед рассветом. При появлении животного следует плавно затормозить и дать ему уйти, избегая резких манёвров и звуковых сигналов. Если столкновение произошло, необходимо остаться на месте и оформить ДТП.