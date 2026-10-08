«Он, безусловно, переживает»: Почему сын Кашпировского не приехал проститься с отцом

Сын Анатолия Кашпировского не смог приехать из США на прощание с отцом из-за сложной логистики. Об этом директор психотерапевта Сергей Рудых рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС «Вести».

По словам Рудых, отсутствие сына не связано с нежеланием проститься с отцом. Организовать перелёт за оставшееся время оказалось слишком сложно.

«Он, безусловно, переживает. Это связано с тем, что из Америки сейчас просто очень сложная логистика, и добраться за столь короткое время не представилось возможным», — пояснил директор Кашпировского.

Ранее племянник Кашпировского Юрий Мамаев заявлял, что сын психотерапевта Сергей отказался прилетать на похороны из США. Теперь директор объяснил его отсутствие трудностями с поездкой. Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. А сегодня, 8 октября, в Москве состоялась церемония прощания. Тело Кашпировского вывезли из Москвы в сторону украинской границы. Кашпировского собираются похоронить в Виннице — там покоятся его родители и дочь Елена от первого брака. Несмотря на появлявшуюся ранее информацию о возможной кремации психотерапевта, родственники в итоге решили её не проводить.