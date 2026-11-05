«Он не имеет права»: Зеленский запретил Маску толкать украинцев к смене власти
Зеленский «запретил» Маску решать, кто должен быть у власти на Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Американский предприниматель Илон Маск не имеет права вмешиваться в политические процессы на Украине и в Европе. Такое мнение выразил Владимир Зеленский, раскритиковав влияние миллиардера на общественное мнение и его высказывания о руководстве европейских государств.
«И я считаю, что влияние Илона Маска, то, что он говорит в своих посланиях, то, что он думает о том, как должна жить Европа, кто должен играть ведущую роль в ФРГ, кто должен быть у власти на Украине — это не просто слова. Когда они исходят от очень богатого человека — это тоже влияние. И он не имеет права на это влиять. Он гражданин другой страны. И для меня это, без сомнения, риски», — заявил политик в интервью немецкому телеканалу ZDF.
По мнению украинского лидера, публичные заявления Маска способны оказывать реальное влияние на политическую ситуацию благодаря финансовым возможностям и известности предпринимателя. Особое недовольство Зеленского вызвали рассуждения бизнесмена о будущем Европы, руководстве Германии и возможной смене власти в Киеве.
При этом политик признал значимость американской компании SpaceX для Украины, отметив предоставленную ею спутниковую связь. Однако он подчеркнул, что благодарность за техническую поддержку не означает согласия с политическими взглядами её владельца. Зеленский также заявил, что его не устраивает позиция Маска по украинскому конфликту.
Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск призвал Зеленского уйти в отставку. Предприниматель согласился, что украинский политик не заинтересован в завершении конфликта из-за перспективы проведения президентских выборов. А позже, в конце октября, между Зеленским и Маском разгорелся спор об ограничениях спутниковой системы Starshield.