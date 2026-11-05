«И я считаю, что влияние Илона Маска, то, что он говорит в своих посланиях, то, что он думает о том, как должна жить Европа, кто должен играть ведущую роль в ФРГ, кто должен быть у власти на Украине — это не просто слова. Когда они исходят от очень богатого человека — это тоже влияние. И он не имеет права на это влиять. Он гражданин другой страны. И для меня это, без сомнения, риски», — заявил политик в интервью немецкому телеканалу ZDF.