Слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о политическом кризисе в Польше вызвали панику у премьер-министра страны Дональда Туска. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«А теперь он в панике из-за поста Медведева в соцсети, в котором его мастерски поставили на место», — сказал журналист.

По мнению Христофору, Туск постоянно обращается к теме России, рассуждает о санкциях против Москвы и её предполагаемом поражении. При этом журналист считает, что Медведев гораздо точнее описал суть происходящего в Польше, и польскому премьеру стоило бы поучиться у российского политика.

Сам Туск 31 октября отреагировал на публикацию Медведева, в которой тот назвал события в Польше конституционным переворотом и обвинил сторонников премьера в давлении на консервативную оппозицию. Глава польского правительства пересказал высказывания зампреда Совбеза и сопроводил их коротким ироничным замечанием.

Позднее Медведев высмеял обвинения Туска в существовании «русского следа». Польский премьер ранее утверждал, что его политические противники пользуются поддержкой пророссийских сил и российских ботов. Медведев в ответ иронично перечислил различные международные проблемы, ответственность за которые пытаются возложить на Москву.

Ранее Life.ru рассказывал о затяжном конфликте вокруг Конституционного трибунала Польши. Весной 2026 года сейм избрал шесть новых судей, однако президент Кароль Навроцкий согласился принять присягу только у двоих. Спор о законности назначений усилил противостояние между правящей коалицией и оппозицией.

Ситуация резко обострилась 30 октября, когда судья Анна Корвин-Пиотровская объявила об отстранении руководства трибунала. Президент и оппозиция оспорили это решение, а правительство Туска представило происходящее как восстановление работы судебного органа. Конфликт сопровождался уличными протестами и усилением полицейской охраны здания суда в Варшаве.