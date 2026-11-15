Через семь месяцев после лечения радиоактивным йодом щитовидная железа Аниты Цой всё ещё вырабатывает гормоны. Певица рассказала, что рассчитывала на более быстрый результат. Через неделю ей предстоит сдать анализы, чтобы врачи оценили, как работает орган.

«Врачи говорят, что этот процесс у всех происходит по-разному. Мне надо до апреля подождать: она должна разрушиться», — пояснила артистка в беседе с сайтом MK.ru.

Одну перемену звезда уже заметила: до лечения она спала по три-четыре часа в сутки, а теперь — по семь-восемь. Вес пока колеблется: певица то набирает килограммы, то сбрасывает. При этом она продолжает гастролировать.