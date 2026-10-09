Опарыши и маленькие гробы: Ритуальный агент рассказала, какие запросы клиентов бесят похоронщиков

Сильнее всего работников похоронной сферы раздражают ситуации, когда родственники умершего игнорируют профессиональные советы, а затем просят срочно исправить последствия своих решений. Об этом Life.ru рассказала руководитель и основатель Центра похоронных услуг «ВОЗНЕСЕНИЕ» Елена Шевченко.

То есть, когда тебя не слушают — бесит. Ты даёшь экспертные советы, в которых однозначно лучше разбираешься, чем те, кто к нам обращается Елена Шевченко Руководитель и основатель Центра похоронных Услуг «ВОЗНЕСЕНИЕ»

По словам Шевченко, особенно сложными бывают случаи, когда человека нашли на улице или в лесополосе. Специалисты понимают, что из-за длительного нахождения тела на открытом воздухе могут появиться личинки мух, и предупреждают об этом близких. Но некоторые родственники всё равно настаивают на том, чтобы оставить покойного дома, например в гостиной, на несколько дней. Когда проблема становится очевидной, они уже в панике требуют немедленно забрать тело, хотя график бригады к этому моменту может быть полностью расписан.

Сложности возникают и непосредственно на кладбище. Иногда священнослужитель предлагает родственникам самим посыпать землю на могилу, а те уверяют, что знают, как это делать. Однако в нужный момент человек может растеряться и забыть нужные слова. Тогда сотрудникам похоронной службы приходится подходить, брать его за руку и помогать провести обряд.

Шевченко также рассказала о пожилых участницах похоронных процессий, которые начинают вслух переживать, что сотрудники уронят гроб на извилистой кладбищенской дороге. По словам ритуального агента, такие реплики могут сбивать настрой бригады, хотя сама она полностью доверяет своим сотрудникам.

Отдельный вопрос — внешний вид покойного. Некоторые семьи отказываются от посмертного макияжа. Специалисты заранее объясняют, как в таком случае может выглядеть тело после морга, однако решение всё равно остаётся за заказчиком. Бывает, что после первого взгляда родственники меняют мнение и просят провести прощание с закрытым гробом.

Спорят клиенты и о стоимости услуг. Например, некоторых удивляет цена копки могилы. Шевченко предлагает сравнивать её со стоимостью обычных земляных работ, подчёркивая, что на кладбище яму делают по определённым размерам и требованиям, а организация несёт ответственность за качество работы. По её словам, особенно часто люди недооценивают труд копщиков, вспоминая времена, когда подобную работу якобы выполняли «за бутылку».

При этом просьбы подобрать гроб дешевле или дороже ритуального агента не раздражают — выбор всегда остаётся за заказчиком. Но иногда именно цена и внешний вид становятся причиной семейного конфликта.

Шевченко вспомнила случай с умершей женщиной-врачом. Её сын хотел заказать лакированный гроб, поскольку ожидал на прощании коллег матери и считал, что церемония должна соответствовать её статусу. Родная сестра женщины, напротив, выбрала самый дешёвый вариант. В итоге родственники едва не поссорились, а сын позже отдельно попросил заменить гроб, не сообщая об этом тёте.

«Он говорил: «Давайте мы ей не скажем. И всё-таки закажем гроб маме другой, потому что мне стыдно», — вспомнила Шевченко.

Ранее Шевченко рассказала, как пальмовое масло остаётся в телах после смерти. По её словам, это осложняет процесс кремации.