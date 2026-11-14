Украинская военная разведка расширяет реестр War & Sanctions, включая в него не только представителей оборонной промышленности и бизнеса, но и российских певцов, актёров, телеведущих и спортсменов. Политолог Марат Баширов считает, что таким способом Киев пытается ограничить влияние российской культуры на украинское общество. Об этом профессор ВШЭ рассказал в беседе с 360.ru.

По мнению эксперта, главная опасность для украинских властей заключается не столько в публичной позиции артистов, сколько в их способности воздействовать на настроения миллионов людей. Даже короткое произведение, считает Баширов, может заставить аудиторию иначе взглянуть на происходящее.

«Артист может написать две строчки, две строчки всего, и заставить миллионы задуматься о том, что говорят власти», — пояснил политолог.

В реестре War & Sanctions уже собраны сведения более чем о 450 публичных лицах. Среди них — певцы SHAMAN, Григорий Лепс и Стас Михайлов, актёр Сергей Безруков, шоумен Никита Джигурда и телеведущий Леонид Якубович. Украинская сторона связывает их включение в список с поддержкой российских властей, выступлениями перед военнослужащими и участием в патриотических мероприятиях.

Внимание ГУР привлекли и известные спортсмены. В перечень внесены хоккеист Александр Овечкин, фигурист Евгений Плющенко и хореограф Илья Авербух. В качестве оснований украинская разведка указывает их публичную деятельность, отношение к российской политике и посещение Крыма.

Сами знаменитости реагируют на происходящее по-разному. Джигурда назвал попадание в базу наградой, а Якубович воспринял известие с иронией. Авербух, в свою очередь, напомнил, что не просто посещает Крым, а работает там и занимается развитием ледовой инфраструктуры.

В отличие от сайта «Миротворец»*, War & Sanctions является официальным проектом украинской военной разведки. Портал содержит сведения о людях и организациях, против которых Киев добивается международных ограничений. Среди предлагаемых мер — персональные санкции, блокировка активов, запреты на въезд и прекращение коммерческого сотрудничества. Само появление человека в реестре не означает автоматического введения таких санкций.

Баширов усматривает в расширении списка попытку сформировать замкнутое культурное пространство, в котором российские исполнители и их творчество будут постепенно вытесняться. По его оценке, подобная политика вряд ли принесёт ожидаемый результат, зато привлечёт внимание к самим артистам.

Ранее Life.ru сообщал о включении Димы Билана и Сергея Лазарева в базу украинской разведки. Киев предъявил исполнителям претензии из-за их публичных высказываний, музыкальных проектов и выступлений, связанных с Россией.