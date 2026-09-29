Ирландский журналист Чей Боуз с иронией прокомментировал состояние Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. В соцсети X он намекнул, что украинский политик выглядел расстроенным после переговоров.

«После встречи с Большим Доном [главой Белого дома] Зеленский выглядел очень расстроенным. И, возможно, ему немного помогли фармацевтические средства, чтобы сгладить ситуацию. Если вы понимаете, о чём я», — написал Боуз.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 22 сентября на полях Генассамблеи ООН. Стороны обсуждали урегулирование конфликта, военную поддержку Киева и возможные шаги по деэскалации.

С заявлениями на эту тему также ранее выступала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она высказывала собственную оценку состояния Зеленского и связывала его поведение с возможным употреблением запрещённых веществ.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл, комментируя внешний вид Владимира Зеленского во время обращения к украинцам, намекнул, что тот пристрастился к запрещённым веществам: «Почему каждый раз, когда Зеленский выступает, у него такой вид, будто он под кайфом?».