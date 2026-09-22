«Опыт нельзя терять»: Почему пожилые медики заслуживают поддержки, а не увольнения

На фоне старения медицинских кадров необходимо помогать опытным врачам сохранять здоровье и осваивать новые технологии, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Он предложил уделять больше внимания профилактике когнитивных нарушений, отдыху и восстановлению медиков.

Стремление освободить места для молодых специалистов уже приводило к увольнению сотрудников, проработавших в больницах 40–50 лет. Вместе с ними система потеряла накопленный опыт, который они не успевали передать следующему поколению.

Особенно заметна нехватка неврологов, кардиологов, эндокринологов и офтальмологов. Представитель союза также связал кадровые проблемы со снижением качества медицинского образования и недостаточным усвоением знаний.

Отдельным риском он назвал привычку обращаться за готовыми ответами к нейросетям вместо изучения медицины. Такой подход ослабляет клиническое мышление. Использованию ИИ необходимо специально обучать, чтобы врач управлял цифровым помощником и мог оценивать его выводы.

В ближайшие десять лет медикам всё чаще придётся работать с электронными рецептами, базами данных пациентов и информацией с носимых устройств. Освоение этих инструментов должно сопровождать сохранение профессионального опыта, заключил собеседник НСН.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на сохраняющуюся нехватку врачей в Псковской области. На встрече с президентом губернатор Михаил Ведерников сообщил о сокращении дефицита медицинских и педагогических кадров с 52 до 36%.