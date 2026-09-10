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Регион
Опубликовано 10 сентября, 13:56

«Врачей не хватает»: Путин указал на кадровую проблему Псковской области

Путин обратил внимание на нехватку врачей в Псковской области

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

В Псковской области сохраняется нехватка врачей, несмотря на сокращение кадрового дефицита. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Глава области рассказал президенту, что властям удалось переломить негативную тенденцию с нехваткой медицинских и педагогических кадров. По его словам, дефицит сократился с 52 до 36%.

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«Врачей не хватает», — заметил Путин.

Ведерников согласился, что проблема сохраняется, однако подчеркнул, что она стала менее острой.

«Врачей не хватает, но дефицит уже не такой острый. Мы эту задачу понимаем», — ответил губернатор.

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Напомним, 10 сентября Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. В центре внимания оказалась кадровая ситуация в здравоохранении и образовании: глава области сообщил, что властям удалось переломить негативную тенденцию и сократить нехватку специалистов, однако проблема сохраняется. Стороны также обсудили меры поддержки медиков и педагогов, развитие социальной инфраструктуры и подготовку кадров для региона.

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Никита Никонов
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