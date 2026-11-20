Метеорологическая зима может прийти в Москву уже во вторник, 24 ноября. Столбики термометров опустятся ниже климатической нормы, а улицы столицы начнёт засыпать снегом. Такой прогноз дала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с ТАСС.

«Во вторник, в общем-то, мы ждём приход зимы. Это может быть не окончательный приход, но температура 24 ноября будет немного ниже климатической нормы, слабо отрицательной. Она составит от минус 4 градусов до плюс 1 градуса днём», — рассказала синоптик.

По словам Паршиной, первые признаки зимней погоды москвичи почувствуют уже в начале следующей недели. Высота снежного покрова может составить от двух до четырёх сантиметров. При этом ночные температуры начнут уверенно уходить в минус.

В понедельник, 23 ноября, ночью ожидается от минус четырёх до плюс одного градуса. Днём воздух прогреется максимум до плюс трёх, небо затянут облака, местами пройдут небольшие осадки.

Уже во вторник похолодание усилится. Ночью температура опустится до минус шести градусов, а днём будет колебаться от минус четырёх до плюс одного. Синоптики также прогнозируют снег, который может придать столице по-настоящему зимний вид. При этом Паршина не исключает, что первое серьёзное похолодание окажется временным.

Ранее Life.ru рассказывал о снегопаде, который синоптики прогнозировали в Москве на 18 ноября. По расчётам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице могло выпасть до трёх сантиметров снега. Однако уже к 19 ноября ожидалось потепление, а к пятнице снежный покров должен был полностью растаять. Также Гидрометцентр предупреждал о резких температурных колебаниях в середине месяца: после ночных заморозков до минус пяти градусов в Московской области воздух мог прогреться до плюс восьми.