Ошибка метеорологов или загадки природы: Почему астрономическая осень наступила только 23 сентября

Для метеорологов осень начинается 1 сентября, а астрономическая дата связана с положением Земли относительно Солнца. В 2026 году осеннее равноденствие приходится на 23 сентября, рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт.

Что касается 23 сентября, это действительно астрономическая дата — равноденствие. Это тот момент, когда линия тени проходит в точности через полюс. И в Южном полушарии, и в Северном продолжительность дня и ночи одинаковая — по 12 часов. Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН

По словам Эйсмонта, дата равноденствия является примерной. После неё в Северном полушарии день начинает становиться короче ночи, а в Южном, наоборот, световой день постепенно увеличивается. Такой процесс продолжается до следующего равноденствия, которое приходится примерно на 20–22 марта.

Причина смены продолжительности дня и ночи связана с наклоном земной оси. Она отклонена примерно на 23 градуса относительно плоскости движения Земли вокруг Солнца.

При этом другие определения начала осени во многом условны. Они связаны с погодой, состоянием природы и сезонными изменениями в жизни растений и животных.

«Есть определения, которые жёстко диктуются положением Земли относительно Солнца, а есть те, что приняты по соглашению или как привычнее», — отметил Эйсмонт.

Учёный привёл в пример названия месяцев в разных языковых традициях. В славянской зоне некоторые из них связаны непосредственно с природными явлениями. Например, название «листопад» отражает сезонное изменение в природе, а не положение Земли относительно Солнца.

По мнению Эйсмонта, астрономическое определение сезона является более точным, поскольку основано на движении Земли. Погодные условия при этом могут сильно различаться даже в одно и то же время года.

«Я бы предпочёл верить астрономическому. Могу сказать почему: потому что астрономия — это навек, она не меняется. А метеорология изменчива. Бывает, что в то время, когда мы с вами разговариваем, на широте Москвы уже снег пошёл. А бывает наоборот — такая жара, что хочется пойти и окунуться. Природа ведёт себя без полной определённости, а что касается механики и астрономии — здесь всё совершенно жёстко», — заключил учёный.

Ранее астроном объяснил, насколько опасны мощные вспышки на Солнце. Специалист отмечал, что даже самые сильные солнечные выбросы не рассматриваются как сценарий уничтожения человечества. При этом такие явления способны влиять на работу спутников, систем связи и энергетической инфраструктуры.