Ошибка ценой в целый год: Памфилова возмутилась переносом выборов в Кировской области

Из-за ошибки при изготовлении и передаче избирательных бюллетеней жителям одного из округов Кировской области придётся ждать новых выборов целый год. Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала произошедшее недопустимым и пообещала дать ему принципиальную оценку.

«Выборы придётся проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценка», — заявила глава Центризбиркома в информационном центре ЦИК.

Проблема возникла в одномандатном округе № 25 на выборах депутатов областного Законодательного собрания. В напечатанных бюллетенях не оказалось двух зарегистрированных кандидатов от КПРФ и Партии пенсионеров. Ошибку обнаружили уже после начала голосования.

После консультаций с Центризбиркомом и представителями партий региональная комиссия решила прекратить проведение выборов по этому округу. Новое голосование перенесли на 2027 год. При этом остальные избирательные кампании на соответствующих участках продолжились в обычном порядке.

Ранее Памфилова призывала избиркомы не торопиться с печатью бюллетеней, предупреждая о возможных корректировках. После завершения голосования глава ЦИК сообщила о признании недействительными почти 37 тысяч бюллетеней на 20 участках в 12 регионах. В числе причин назывались нарушения при хранении документов, повреждение пломб и выявленный вброс в Марий Эл.