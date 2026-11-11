Ошибки в государственных информационных системах иногда приводят к тому, что гражданам отказывают в выплатах, льготах или оформлении документов. Однако неправильные сведения в базе не лишают человека его законных прав. Об этом Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

По словам депутата, проблемы возникают, например, когда в реестре неверно указывают трудовой стаж, не вносят сведения о ребёнке или сохраняют устаревшую информацию о статусе гражданина. В таких случаях важно выяснить причину отказа и добиться исправления ошибочных данных.

Если из-за ошибки возникли проблемы, прежде всего нужно получить письменное разъяснение причины отказа. Из него должно быть понятно, какие именно сведения не совпадают и почему это препятствует предоставлению услуги или выплаты. Борис Чернышов Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Он подчеркнул, что устным ответом сотрудника ограничиваться не стоит, поскольку письменный отказ понадобится для обжалования решения. Далее необходимо выяснить, какое ведомство отвечает за неправильные сведения.

Данные о пенсионных правах можно проверить через Социальный фонд России, информацию о недвижимости — через Росреестр, а записи о рождении, браке и других актах гражданского состояния — через ЗАГС. При этом, обратил внимание депутат, ошибка не всегда находится в самом реестре: иногда она возникает при передаче информации между ведомствами.

«Заявление об исправлении сведений лучше направить через официальный сайт ведомства, портал «Госуслуги» при наличии соответствующей услуги или подать лично», — посоветовал депутат.

К заявлению необходимо приложить документы, которые подтверждают правильные сведения. Это может быть свидетельство о рождении ребёнка, документы о трудовом стаже или праве собственности. Также важно сохранить регистрационный номер обращения и ответ ведомства.

Срок исправления зависит от конкретного реестра. Например, техническую ошибку в Едином государственном реестре недвижимости по общему правилу должны устранить в течение трёх рабочих дней. Если ведомство отказывается исправлять данные или не отвечает вовремя, гражданин вправе обратиться с жалобой в вышестоящий орган либо в суд.

Чернышов отдельно подчеркнул, что после устранения ошибки необходимо проверить, пересмотрело ли ведомство первоначальный отказ в выплате или льготе. Само по себе исправление сведений не гарантирует автоматического восстановления ранее отклонённого заявления.

«Важно учитывать, что исправление данных в реестре не влечёт автоматического пересмотра отказа — нужно либо подать новое заявление на выплату или льготу, либо отдельно запросить пересмотр прежнего решения», — объяснил депутат.

В отдельных случаях гражданин также вправе добиваться выплаты денег за прошедший период. Однако такая возможность зависит от конкретной меры социальной поддержки и условий, установленных законом.

Ранее Life.ru сообщал, что Верховный суд запретил наследовать пенсию, начисленную после смерти получателя. Поводом стал спор из-за 17,5 тысячи рублей, ошибочно перечисленных на счёт умершей жительницы Омской области. Верховный суд постановил, что выплаты, начисленные уже после смерти пенсионера, не входят в наследство и подлежат возврату Социальному фонду.