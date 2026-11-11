Ошибка в госреестре лишила льготы? В Госдуме рассказали, как добиться выплаты
Депутат Чернышов: Ошибки в госреестре не лишают гражданина прав на выплаты
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Ошибки в государственных информационных системах иногда приводят к тому, что гражданам отказывают в выплатах, льготах или оформлении документов. Однако неправильные сведения в базе не лишают человека его законных прав. Об этом Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.
По словам депутата, проблемы возникают, например, когда в реестре неверно указывают трудовой стаж, не вносят сведения о ребёнке или сохраняют устаревшую информацию о статусе гражданина. В таких случаях важно выяснить причину отказа и добиться исправления ошибочных данных.
Если из-за ошибки возникли проблемы, прежде всего нужно получить письменное разъяснение причины отказа. Из него должно быть понятно, какие именно сведения не совпадают и почему это препятствует предоставлению услуги или выплаты.
Он подчеркнул, что устным ответом сотрудника ограничиваться не стоит, поскольку письменный отказ понадобится для обжалования решения. Далее необходимо выяснить, какое ведомство отвечает за неправильные сведения.
Данные о пенсионных правах можно проверить через Социальный фонд России, информацию о недвижимости — через Росреестр, а записи о рождении, браке и других актах гражданского состояния — через ЗАГС. При этом, обратил внимание депутат, ошибка не всегда находится в самом реестре: иногда она возникает при передаче информации между ведомствами.
«Заявление об исправлении сведений лучше направить через официальный сайт ведомства, портал «Госуслуги» при наличии соответствующей услуги или подать лично», — посоветовал депутат.
К заявлению необходимо приложить документы, которые подтверждают правильные сведения. Это может быть свидетельство о рождении ребёнка, документы о трудовом стаже или праве собственности. Также важно сохранить регистрационный номер обращения и ответ ведомства.
Срок исправления зависит от конкретного реестра. Например, техническую ошибку в Едином государственном реестре недвижимости по общему правилу должны устранить в течение трёх рабочих дней. Если ведомство отказывается исправлять данные или не отвечает вовремя, гражданин вправе обратиться с жалобой в вышестоящий орган либо в суд.
Чернышов отдельно подчеркнул, что после устранения ошибки необходимо проверить, пересмотрело ли ведомство первоначальный отказ в выплате или льготе. Само по себе исправление сведений не гарантирует автоматического восстановления ранее отклонённого заявления.
«Важно учитывать, что исправление данных в реестре не влечёт автоматического пересмотра отказа — нужно либо подать новое заявление на выплату или льготу, либо отдельно запросить пересмотр прежнего решения», — объяснил депутат.
В отдельных случаях гражданин также вправе добиваться выплаты денег за прошедший период. Однако такая возможность зависит от конкретной меры социальной поддержки и условий, установленных законом.
Ранее Life.ru сообщал, что Верховный суд запретил наследовать пенсию, начисленную после смерти получателя. Поводом стал спор из-за 17,5 тысячи рублей, ошибочно перечисленных на счёт умершей жительницы Омской области. Верховный суд постановил, что выплаты, начисленные уже после смерти пенсионера, не входят в наследство и подлежат возврату Социальному фонду.
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